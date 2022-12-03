Вашингтон надеется на «стабильную и мрачную» ситуацию в российской экономике

В США надеются на "стабильное и мрачное" будущее российской экономики. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ситуация в российской экономике в перспективе будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной». Такое развитие событий прогнозирует главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», - приводит РИА Новости высказывание Бланшард о будущем российской экономики.

Эксперт заявила, что спецоперация на Украине мешает росту российской экономики и допустила, что к 2030 году экономика России будет как минимум на 20 процентов меньше, чем могла бы, если бы РФ не начала СВО.

В то же время российское Минэкономразвития прогнозирует, что в 2022 году ВВП Российской Федерации снизится на 2,9 процента, а в 2023 году произойдет снижение на 0,8 процента. В 2024-2025 году ведомство прогнозирует рост ВВП на 2,6 процента ежегодно.

Ранее в правительстве дали прогноз развития экономики России на 2022 год: безработицы не будет, а инфляция составит 12-13% за год.

Также эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустили прогноз о будущем России и озвучили три сценария развития страны в условиях санкционного давления, которое может сохраниться на ближайшие 10-15 лет.