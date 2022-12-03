Российский сенатор Пушков поставил под сомнение лидерство ФРГ в Европе

Пушков усомнился в том, что Германия сохраняет лидирующие позиции в Европе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время ФРГ теряет свои лидерские позиции в Европе. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя разногласия между главами двух германских министерств.

Речь идет о министре финансов ФРГ Кристиане Линднере и главой минобороны Кристине Ламбрехт, разногласия между которыми возникли после отказа Линднера выделить деньги на закупку новых боеприпасов.

«Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже...», - написал Пушков в Telegram, комментируя эту ситуацию.

Напомним, глава министерства финансов ФРГ Линднер отказал требованию министра обороны страны Кристины Ламбрехт в срочном выделении значительных бюджетных средств для закупки новых боеприпасов. Об этом сообщили в издании Politico, назвав отказ главы германского минфина «довольно циничным».