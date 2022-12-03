Журнал «Военная мысль» сообщает о возможных провокациях кораблей США на Северном морском пути

В российском Минобороны допустили провокации со стороны США на Северном морском пути. Фото: Иван МАКЕЕВ

Корабли ВМС США могут реализовать ряд провокаций на Северном морском пути. Такую вероятность допускает издание российского Минобороны «Военная мысль». В частности, может быть проведен сброс в воду опасных химических веществ.

«При этом не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путем сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства) с целью последующего обвинения России в безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона», - сказано в публикации.

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