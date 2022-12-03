Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 декабря 2022 3:22

Журнал «Военная мысль» сообщает о возможных провокациях кораблей США на Северном морском пути

Издание допускает, что американские суда могут сбросить в воду опасные химические вещества
Мария ПАВЛОВА
В российском Минобороны допустили провокации со стороны США на Северном морском пути.

В российском Минобороны допустили провокации со стороны США на Северном морском пути.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Корабли ВМС США могут реализовать ряд провокаций на Северном морском пути. Такую вероятность допускает издание российского Минобороны «Военная мысль». В частности, может быть проведен сброс в воду опасных химических веществ.

«При этом не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путем сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства) с целью последующего обвинения России в безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона», - сказано в публикации.

Ранее аналитик Умеренков объяснил, как понимать слова Байдена о готовности говорить с Путиным.

Тем временем американская военно-промышленная компания Northrop Grumman провела презентацию новейшего стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider, при разработке которого использовались технологии «стелс».