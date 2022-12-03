Российские самоходные орудия «Акация» уничтожили артиллерию ВСУ на запорожском направлении

Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на запорожском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на участке фронта на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира российского артиллерийского подразделения.

Сообщается, что в операции были задействованы два расчета самоходных артиллерийских орудий «Акация».

«Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена ... Сегодня уничтожили вражескую артиллерию», - цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области фильтрацией населения и зачисткой «пособников России» занимаются польские спецназовцы, переодетые в украинскую форму.

Также сообщалось, что российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В плен за последние сутки сдались 11 украинских военных.

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