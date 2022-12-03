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НовостиПолитика3 декабря 2022 3:49

Российские самоходные орудия «Акация» уничтожили артиллерию ВСУ на запорожском направлении

Были задействованы два расчета
Мария ПАВЛОВА
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на запорожском направлении.

Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на запорожском направлении.

Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на участке фронта на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира российского артиллерийского подразделения.

Сообщается, что в операции были задействованы два расчета самоходных артиллерийских орудий «Акация».

«Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена ... Сегодня уничтожили вражескую артиллерию», - цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области фильтрацией населения и зачисткой «пособников России» занимаются польские спецназовцы, переодетые в украинскую форму.

Также сообщалось, что российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В плен за последние сутки сдались 11 украинских военных.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.