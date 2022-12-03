Что произошло в ночь на 3 декабря

Страны G7 установили потолок цен на российскую нефть 60 долларов за баррель Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть. Предельная стоимость на покупку нефти российского происхождения, согласно заявления коалиции, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Предельная цена на нефтепродукты российского происхождения будет объявлена отдельно.

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