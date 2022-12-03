Госдеп оценил получение российского гражданства Сноуденом

Нед Прайс Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал сообщения о получении бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданства.

Прайс заявил, что Вашингтон в курсе сообщений выдаче Сноудену паспорта гражданина РФ, но "не в состоянии подтвердить, так ли это на самом деле".

"Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России, - уточнил представитель госдепа. - Этот шаг только формализовал это".

Напомним, в конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварду Сноудену. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, именно с желанием самого Сноудена связано решение российского президента предоставить бывшему американскому разведчику гражданство РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Государственной Думы России Александр Коган отметил, что Эдвард Сноуден далеко не первый известный иностранец, который решил стать российским гражданином. Но тот факт, что он сделал этот шаг именно сейчас, говорит о переломном моменте, уверен народный избранник.