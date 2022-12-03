Посольство России назвало бездоказательными обвинения США в нарушении религиозных прав

Посольство России ответило на обвинения Вашингтона в нарушении религиозных прав Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенные Штаты бездоказательно обвинят Россию в "грубых нарушениях" религиозных прав. Об сообщает посольство РФ в Вашингтоне в своем телеграм-канале в субботу, 3 ноября 2022 года.

"Обратили внимание на заявление госдепартамента о причислении России к "странам, вызывающим особую озабоченность" в плане обеспечения свободы вероисповедания", - говорится в сообщении диппредставительства.

На этом фоне дипломаты напомнили, что Российская Федерация – многонациональная и многоконфессиональная страна, и защита прав верующих в ней является безусловным приоритетом.

В посольстве рекомендовали США обратить внимание на собственную страну, где идет "агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей".

Как писал сайт KP.RU, киевские власти планируют запретить деятельность религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Как сообщил глава Украины Владимир Зеленский, "СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций".

Напомним, посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест дипломатической службе Ватикана в связи с заявлениями Папы Римского Франциска о жестокости российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее Папа Римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине". Как заявил понтифик, "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".