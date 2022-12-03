"Военная мысль": Россия нарастит войска на северном направлении при расширении НАТО

Россия будет реагировать в случае расширения НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России придется нарастит войска на северном направлении и спланировать удары по объектам на территории Швеции и Финляндии в случае расширения НАТО за счет вступления этих стран. Об этом пишет журнал "Военная мысль", издаваемый министерством обороны РФ.

"С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции", - говорится в публикации.

Это объясняется как существенным увеличением протяженности границы России и Североатлантического альянса, так и возможностью размещения на шведской и финской территории личного состава и вооружений НАТО, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что военно-политический блок намерен нарастить военное присутствие в Балтии для обеспечения безопасности Финляндии и Швеции.

В сентябре этого года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что Североатлантический альянс планировал расширение присутствия у границ России еще несколько лет назад. По его словам, речь идет о развертывании у границ РФ боевых групп бригадного уровня, которые при необходимости будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения.

Как ранее писал сайт KP.RU, чешские журналисты пришли к выводам, что желание НАТО расширить территорию на Восток несет в себе более глубокую цель – отрезать Европу от России и Китая.

Обозреватель Йиржи Пароубек указывает, что, уже отрезав Европу от российского дешевого топлива, теперь США пытаются при помощи альянса получить наиболее полный контроль над европейским торговым пространством, ограничивая страны НАТО от торговли с Китаем.