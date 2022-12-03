В ООН ожидают рост мировой экономики на 12 трлн долларов за счет гендерного равенства

В "ООН-женщины" считают, что устранение гендерного неравенства поможет мировой экономике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продвижение гендерного равенства на рабочих местах принесет мировой экономике дополнительно 12 трлн долларов к 2025 году. Такое заявление сделала руководитель организации "ООН-женщины" Сима Сами Бахус на открытии Всемирной ассамблеи в интересах женщин в Токио в субботу, 3 декабря 2022 года.

"Продвижение равенства женщин может добавить $12 трлн к глобальному росту к 2025 году", - уточнила Бахус, добавив, что гендерное неравенство может стать серьезной проблемой.

При этом глава "ООН-женщины" уточнила, что при сохранении текущих темпов прогресса в этой сфере гендеры станут полностью равны только через 300 лет.

Напомним, население Земли достигло отметки 8 миллиардов человек. По состоянию на 2022 год более половины населения мира проживает в Азии. Двумя самыми густонаселенными регионами мира являются Восточная и Юго-Восточная Азия, где находится 2,3 миллиарда человек, и центрально-южная Азия, где сосредоточено 2,1 миллиарда человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские беженцы в Европе оказываются в привилегированных условиях по сравнению с беженцами из других стран, что вызывает недовольство и может стать причиной конфликта. Американские журналисты обратили внимание, что всю тяжесть миграционного кризиса ощущают на себе бежавшие в Европу выходцы из Афганистана и Сирии.