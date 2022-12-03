Минкульт Украины ответил на сообщения о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ

Минкульт Украины опровергает сообщения о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ Фото: REUTERS

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал сообщения о том, что Киево-Печерская лавра передана раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Его слова приводит "Украинская правда".

"Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ, - уточнил Ткаченко. - Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес".

Министр культуры Незалежной добавил, что указанные события не имеют ничего общего с ранее прошедшими обысками Службы безопасности Украны на территории Киево-Печерской лавры – "просто так совпало". Ткаченко также добавил, что все здания лавры принадлежат государству.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) как монастырь.

По словам Зори, решение о перерегистрации лавры было принято «в целях восстановления исторической справедливости и преодоления последствий неканонического подчинения власти Московской Патриархии».

Напомним, служба безопасности Украины сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры в "прославлении России". Как отмечается в ведомстве, подозреваемым вменяется "оправдание, отрицание агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц".