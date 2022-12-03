В России выявили 6669 случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 декабря 2022 года

Число госпитализаций больных коронавирусом в России за сутки выросло на 15,1% Фото: Светлана Макеева

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 6669 человек, а летальных исходов среди больных COVID-19 - 59. Об этом в субботу, 3 декабря 2022 года, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зафиксировано 21 611 003 заражения коронавирусом и 392 176 умерших.

Число случаев выздоровления за прошедшие сутки составило 5132 пациента, а за все время от этой инфекции излечился 21 014 391 человек.

"По состоянию на 3 декабря 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 324 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 15,1%", - уточнили в Оперштабе.

Напомним, днем ранее в стране за сутки зарегистрировали 6721 случай заражения и 57 смертей.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.