Поезд с танками НАТО сошел с рельсов в Греции

Танки НАТО застряли в Греции из-за вагона поезда, сошедшего с рельсов Фото: REUTERS

Вагон поезда с танками, бронемашинами и контейнерами сошел с рельсов в Греции. Как сообщает местный портал pronews.gr, ЧП случилось в городе Александруполис.

Поезд доставлял американское вооружение, которое незадолго до этого выгрузил транспортный корабль в одном из греческих портов.

По данным издания, груз предназначался для усиления группировки НАТО в балтийских и балканских странах.

Журналисты назвали и предполагаемую причину происшествия.

"Авария произошла из-за вагона, который двигался по рельсам с малой скоростью, и из-за его веса одно из его колес сошло с рельса и наклонилось в сторону", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, военные аналитики ожидают, что России придется нарастить войска на северном направлении и спланировать удары по объектам на территории Швеции и Финляндии в случае расширения НАТО за счет вступления этих стран.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем Соединенных Штатов в настоящее время держат уже весь Европейский союз.