В Британии раскритиковали главу Еврокомиссии за сравнение Украины и Ирландии

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась жесткой критике в Британии после выступления в ирландском парламенте, в котором она сравнила текущий конфликт на Украине с борьбой за независимость Ирландии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Депутат британского парламента от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал подобное сравнение "недипломатичным, неразумным и неправильным".

"Это из ряда вон выходящее заявление для Урсулы фон дер Ляйен: недипломатичное, неразумное и неправильное", - подчеркнул Рис-Могг.

Критичный настрой к высказыванию фон дер Ляйен продемонстрировали и читатели Daily Mail. В частности, британцы обвинили руководителя Еврокомиссии в лицемерии.

Комментаторы напомнили, что "борьба за независимость" Каталонии от Испании почему-то не находит поддержки ни фон дер Ляйен, ни у больишства других еврочиновников.

Как ранее писал сайт KP.RU, совсем недавно в Европе обвинили Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии после удаления слов о больших потерях среди украинских военных.

Напомним, глава Еврокомиссии заявила, что Европейский союз занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине. По словам фон дер Ляйен, новый пакет нацелен на то, чтобы ослабить предельно экономику России.