Швеция выдала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана

Швеция подтвердила намерение выполнять условия Турции ради вступления в НАТО Фото: Shutterstock

Первый осужденный за членство в Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, экстрадирован из Швеции в Стамбул.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, расценивая это событие как демонстрацию конкретного шага в выполнении меморандума по вступлению в НАТО.

Речь идет о Махмуте Тате, который подал прошение о политическом убежище в Швеции еще в 2015 году, но получил отказ. Позднее его задержала шведская полиция. Тат доставлен в Турцию, где он уже приговорен к тюремному заключению сроком 6 лет и 10 месяцев.

Напомним, основное требование Турции, которое не раз озвучивалось представителями страны, выдать 73 члена Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и Отрядам народной самообороны, которые, по мнению Анкары, укрываются в Швеции и Финляндии.

Власти Турции обвиняют этих людей в террористической и подрывной деятельности против страны. Только после выполнения этих требований Анкара готова дать свое согласие на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.