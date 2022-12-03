Российские войска уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников под Краматорском

Временные пункты дислокации иностранных наемников поражены под Краматорском Фото: REUTERS

Российские Вооруженные силы уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников, расположенных в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке министерства обороны России о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

В ДНР также поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства, расположенная рядом с населенным пунктом Каленики.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре Донецкой народной республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области на линии соприкосновения на стороне киевского режима воюют иностранные наемники из более чем 40 государств. По его словам, большая часть из них – поляки.