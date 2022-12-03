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НовостиПолитика3 декабря 2022 11:45

Российские войска уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников под Краматорском

Также поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Временные пункты дислокации иностранных наемников поражены под Краматорском

Временные пункты дислокации иностранных наемников поражены под Краматорском

Фото: REUTERS

Российские Вооруженные силы уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников, расположенных в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке министерства обороны России о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

В ДНР также поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства, расположенная рядом с населенным пунктом Каленики.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре Донецкой народной республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области на линии соприкосновения на стороне киевского режима воюют иностранные наемники из более чем 40 государств. По его словам, большая часть из них – поляки.