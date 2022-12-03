Правительство России одобрило законопроект о рассылке налоговых уведомлений через Госуслуги

Налогоплательщикам предлагают заменить почтовую рассылку на уведомления в личном кабинете Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий рассылку налоговых уведомлений россиянам через портал Госуслуг. Проект закона будет внесен в Государственную думу. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 декабря 2022 года.

Инициатива предусматривает возможность по желанию налогоплательщиков заменять почтовую рассылку на уведомления в личном кабинете на Госуслугах.

Также законопроект предусматривает дублирование на этом ресурсе высылаемых по почте уведомлений с 1 января 2022 года. Если документы составляют налоговую тайну, то на это потребуется согласие получателя.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил с инициативой об ограничении налога на профессиональный доход. Суть предложения в том, чтобы режим для самозанятых применялся в большей степени для оказания услуг между физическими лицами.

Напомним, с 1 декабря 2022 года вступила в силу законотворческая инициатива, согласно которой граждане России могут встать на налоговый учет, подав заявление через портал Госуслуг. Альтернативный способ стать на учет в налоговую дистанционно - через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.