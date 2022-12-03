Захарова обвинила ООН в замалчивании проблемы сексуального рабства украинских беженок в Европе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организация объединенных наций и другие правозащитные структуры молчат о проблеме сексуального рабства украинских женщин в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. Это заявление активно распространяли местные СМИ, но никакой реакции Киева и международного сообщества не последовало. ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме не в их правилах», – написала она в Telegram.

Вероятно, ООН отрабатывает очередной политический заказ, предположила дипломат. Она отметила, что жена президента Украины Елена Зеленская и бывшая уполномоченная по правам человека страны Людмила Денисова ранее обвиняли российских военных в сексуальном насилии против украинских женщин. Позже Денисова заявила, что это была ложь ради того, чтобы заставить мир предоставить Киеву оружие и оказать давление на РФ, напомнила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, экс-уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова призналась, что сочиняла новости о «зверствах российских солдат на Украине».