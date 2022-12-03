ГБР Украины провело обыски в городской администрации Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в помещениях Киевской городской военной администрации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Работники ГБР провели выемку в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что силовики изъяли документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между администрацией и одним из предприятий Киева. По информации ведомства, в 2015 году оно заключило инвестиционный договор по строительству спортивных объектов и сооружений, однако условия контракта не выполняются. Кроме того, ГБР зафиксированы факты нецелевого использования территории парка.

«Уголовное производство открыто по статье «Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – говорится в сообщении.

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