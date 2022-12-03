Постпред РФ в Вене предупредил, что Европа будет жить без российской нефти Фото: REUTERS

С 2022 года Европе придется жить без российской нефти, поскольку Россия не намерена поставлять ее в страны, принявшими потолок цен на сырье, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Начиная с этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже ясно дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночное ограничение цен. Очень скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», – написал дипломат в своем Twitter.

Напомним, накануне Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточнили в Совете.

Кроме того, достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть страны «Большой семерки» и Австралия. Предельная стоимость на покупку нефти российского происхождения, согласно заявления коалиции, установлена на уровне 60 долларов за баррель.