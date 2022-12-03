Российские войска уничтожили около 190 солдат ВСУ за сутки Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки около 190 украинских военных на различных направлениях, сообщает Министерство обороны РФ.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении российские войска использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Они предотвратили попытку Вооруженных сил Украины атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР, уничтожив до 60 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка ЛНР. Были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 60 человек, два танка и пять боевых бронированных машин при попытке восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР.

Кроме того, российские военные отбросили украинские подразделения, которые пытались контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР. ВСУ лишились более 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, российские Вооруженные силы уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников, расположенных в районе Краматорска в ДНР.