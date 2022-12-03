Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 декабря 2022 13:29

Российские войска уничтожили около 190 солдат ВСУ за сутки

Украинские войска также потеряли значительное количество техники
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили около 190 солдат ВСУ за сутки

Российские войска уничтожили около 190 солдат ВСУ за сутки

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки около 190 украинских военных на различных направлениях, сообщает Министерство обороны РФ.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении российские войска использовали авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Они предотвратили попытку Вооруженных сил Украины атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР, уничтожив до 60 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка ЛНР. Были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 60 человек, два танка и пять боевых бронированных машин при попытке восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР.

Кроме того, российские военные отбросили украинские подразделения, которые пытались контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР. ВСУ лишились более 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, российские Вооруженные силы уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников, расположенных в районе Краматорска в ДНР.