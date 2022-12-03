Песков подтвердил, что Путин со временем посетит Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин обязательно посетит республики Донбасса со временем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Со временем это произойдет, конечно. Это же регион Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в начале ноября Песков говорил, что президент России когда-нибудь обязательно посетит Донбасс, но пока таких планов у него нет.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.