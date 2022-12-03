В Кремле заявили, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть Фото: REUTERS

Власти России не намерены принимать потолок цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, мы сообщим», – сказал пресс-секретарь президент России журналистам.

Как писал сайт KP.RU, накануне Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточнили в Совете.

Кроме того, достигли консенсуса по потолку цен на российскую нефть страны «Большой семерки» и Австралия. Предельная стоимость на покупку нефти российского происхождения, согласно заявления коалиции, установлена на уровне 60 долларов за баррель.