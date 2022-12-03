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НовостиПолитика3 декабря 2022 13:46

Песков заявил, что информации о новой волне мобилизации в России нет

Путин уже объявил о ее завершении, напомнил пресс-секретарь президента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что информации о новой волне мобилизации в России нет

Песков заявил, что информации о новой волне мобилизации в России нет

Фото: ТАСС

Никакой информации о новой волне мобилизации в России нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой информации на этот счет нет. Вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. В ее рамках планировалось привлечь в Вооруженные силы 300 тысяч человек. Мероприятия частичной мобилизации были завершены в конце октября.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что призванные в рамках частичной мобилизации 300 тысяч резервистов, а также добровольцев, прошли боевое обучение на полигонах. В учебных центрах были подготовлены около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и связи, уточнил глава Минобороны.