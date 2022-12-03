Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 декабря 2022 14:17

Правительство Германии признало, что Россия не ведет с ФРГ энергетической войны

Термин «энергетическая война» используется в символическом значении, уточнили в Берлине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство Германии признало, что Россия не ведет с ФРГ энергетической войны

Правительство Германии признало, что Россия не ведет с ФРГ энергетической войны

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти России не ведут энергетической войны против Германии, заявили в правительстве ФРГ, комментируя соответствующее заявление министра финансов страны Кристиана Линднера.

«Термин «энергетическая война» используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей», – приводит РИА Новости текст ответа правительства ФРГ на запрос партии «Альтернатива для Германии».

В германском правительстве не стали говорить, есть ли в энергетическом конфликте воюющие стороны, отметив лишь, что Берлин принял антироссийские санкции, затрагивающие энергетический сектор.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Бундестаге призвали правительство Германии завершить экономическую войну с Россией ради поставок газа.