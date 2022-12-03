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НовостиПолитика3 декабря 2022 14:30

Гендиректор МАГАТЭ назвал отвод вооружений с Запорожской АЭС частью соглашения с Украиной

Решение по обеспечению безопасности ЗАЭС может быть принято до конца этого года, считает глава агентства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Гендиректор МАГАТЭ назвал отвод вооружений с Запорожской АЭС частью соглашения с Украиной

Гендиректор МАГАТЭ назвал отвод вооружений с Запорожской АЭС частью соглашения с Украиной

Фото: REUTERS

Отвод российских вооружений с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должен стать частью соглашения с Украиной, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Вывод вооружений со станции – это то, чего требуют украинцы, что с их точки зрения понятно. Это все равно будет частью общего соглашения», – сказал он в интервью итальянской la Repubblica.

Глава МАГАТЭ выразил надежду, что решение по обеспечению безопасности ЗАЭС может быть принято до конца этого года, поскольку стороны конфликта уже пришли к согласию по некоторым вопросам. В их числе гендиректор в частности назвал прекращение обстрелов станции и с ее территории, а также признание МАГАТЭ единственно возможным посредником для урегулирования ситуации.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах российских войск покинуть Энергодар и территорию ЗАЭС.

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