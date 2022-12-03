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НовостиПолитика3 декабря 2022 14:38

Макрон считает, что Франция и США должны организовать диалог России и Украины

Париж и Вашингтон обязаны заставить Москву вернутся за стол переговоров, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Макрон считает, что Франция и США должны организовать диалог России и Украины

Макрон считает, что Франция и США должны организовать диалог России и Украины

Фото: REUTERS

Франция и Соединенные Штаты должны подготовить диалог между Россией и Украиной, поскольку Париж и Вашингтон имеют одинаковое видение украинского конфликта, считает французский лидер Эммануэль Макрон.

«У США и Франции одинаковое видение по Украине. Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев», – заявил политик в интервью телеканалу TF1.

Как заявил французский лидер, Париж и Вашингтон обязаны продолжать помогать Киеву и оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров. Президент Франции заверил, что французские и американские стороны продолжат оказывать Киеву военную поддержку, но постараются избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией по указу США.

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