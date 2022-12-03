Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России в условиях давления Запада

Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия остается надежным союзником России в условиях сильнейшего давления Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

«Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», – сказал глава российского Минобороны.

Как отметил Шойгу, Белоруссия решительно готова противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов и их союзников, а также обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Напомним, в ходе визита в Минск глава российского Минобороны подписал со своим коллегой протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В середине октября совместная группировка войск Союзного государства начала сосредоточение на территории Белоруссии.