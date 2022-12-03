Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют свои потери «пачками» Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины восполняют свои потери с такой скоростью, будто военных завозят им «пачками», заявил разведчик российского спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское Луганской народной республики.

По словам военного, среди личного состава ВСУ потери очень большие. Как отметил боец в беседе с РИА Новости, возникает ощущение, «что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют». Разведчик рассказал, что если вечером ранены десять украинских солдат и трое убиты, то утром на боевые позиции прибывает такое же количество военных.

Несмотря на это, продвижение все равно идет вперед – на месте мы не стоим. Мы уже не только контролируем Новоселовское, но и смотрим вперед на Берестовое», – подытожил российский разведчик.

Напомним, тот же военный разведки спецназа сообщил, что потери Вооруженных сил России в зоне проведения военной спецоперации на Украине минимальны.

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