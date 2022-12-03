Экс-советник ЦРУ Рикардс предсказал Украине потерю всего юга и левобережья Днепра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рискует остаться к концу вооруженного конфликта с Россией без всего юга своей территории и левобережья Днепра, считает бывший советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс.

Как заявил экс-советник ЦРУ в статье для Daily Reckoning, «Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом». Рикардс отметил, что Вооруженные силы страны несут огромные потери, а поставки вооружений странами Запада не приносит пользы из-за плохой подготовки украинских военных.

Бывший советник ЦРУ обратил внимание на заявления Вашингтона, Евросоюза и НАТО о «неплохом состоянии дел» для Украины. По его мнению, эта информация «почти полностью расходится» с реальным положением дел на поле боя.

Напомним, на этой неделе директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. По информации СВР, Варшава решила ускорить аннексию украинских территорий и готовит официальное обоснование притязаний на регионы Украины.