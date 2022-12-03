Еврокомиссия сообщила, что введение потолка цен на российскую нефть предполагает переходный период

Введение потолка цен на российскую нефть предполагает переходный период, сообщила ЕК Фото: Shutterstock

Введение Евросоюзом потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период, сообщает Европейская комиссия (ЕК).

«Потолок цен предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря 2022 и выгруженной до 19 января 2023», – говорится на сайте ЕК.

В Еврокомиссии считают, что установление потолка цен на российскую нефть приведет к дальнейшему сокращению доходов, которые Россия получает от продажи черного золота, и стабилизации мировых цен на энергоносители. Как сказано в сообщении, предельная цена на сырье пока зафиксирована на уровне 60 долларов за баррель, но со временем может меняться. ЕС также планирует лишать на 90 дней страховок и финансирования суда, котоыре транспортируют российскую нефть по цене сверх установленного потолка.

Как писал сайт KP.RU, накануне Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточнили в Совете.

В Кремле заявили, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть и анализирует ситуацию для принятия ответных мер.