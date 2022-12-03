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НовостиПолитика3 декабря 2022 17:52

Еврокомиссия сообщила, что введение потолка цен на российскую нефть предполагает переходный период

Он не будет применяться к нефти, загруженной на суда до 5 декабря 2022 и выгруженной до 19 января 2023
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Введение потолка цен на российскую нефть предполагает переходный период, сообщила ЕК

Введение потолка цен на российскую нефть предполагает переходный период, сообщила ЕК

Фото: Shutterstock

Введение Евросоюзом потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период, сообщает Европейская комиссия (ЕК).

«Потолок цен предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря 2022 и выгруженной до 19 января 2023», – говорится на сайте ЕК.

В Еврокомиссии считают, что установление потолка цен на российскую нефть приведет к дальнейшему сокращению доходов, которые Россия получает от продажи черного золота, и стабилизации мировых цен на энергоносители. Как сказано в сообщении, предельная цена на сырье пока зафиксирована на уровне 60 долларов за баррель, но со временем может меняться. ЕС также планирует лишать на 90 дней страховок и финансирования суда, котоыре транспортируют российскую нефть по цене сверх установленного потолка.

Как писал сайт KP.RU, накануне Совет Евросоюза подтвердил, что ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточнили в Совете.

В Кремле заявили, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть и анализирует ситуацию для принятия ответных мер.