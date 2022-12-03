Армия Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в районах к северу от сектора Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В районах на севере Газа прозвучали сигналы воздушной тревоги в субботу, 3 декабря, сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля.

«Были получены сообщения о сиренах, прозвучавших в открытой местности в районе вокруг северной части сектора Газа», – сказано на сайте армии.

Уточняется, что из сектора Газа в сторону Израиля была выпущена одна ракета. Израильские системы противовоздушной обороны в действие не приводились.

Как писал сайт KP.RU, летом этого года министр обороны Израиля Бени Ганц призвал военных страны быть готовым к возобновлению боевых действий в отношении радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*, с которой ранее было заключено перемирие.

Напомним, военная операция, получившая название «Рассвет», была начата Израилем 5 августа. В этот день власти страны объявили о введении особого положения в ряде районов и нанесли ракетный удар по сектору Газа. Вскоре стало известно, что результатом обстрела стало уничтожение Тайсир аль-Джабари – одного из командиров «Исламского джихада»*.

*Запрещенная в России террористическая организация