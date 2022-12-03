Фото экс-депутата Рады Ляшко с автоматом рассмешило украинских пользователей Twitter Фото: соцсети

Жители Украины осудили бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко за публикацию фотографию, где он позирует с автоматом. Бывший парламентарий разместил фото в своем Twitter.

«Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», – написал один из пользователей.

«Это не солдат. Этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», – заявил другой подписчик.

«Только проснулся в 11 утра, и сразу на фотосессию. Не бережет себя совсем», – посмеялся еще один пользователь.

«Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул», – отметили в комментариях.

Как писал сайт KP.RU, ранее пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за ошибки, которые привели к началу российской военной спецоперации.