Псковские десантники в зоне СВО носят шевроны с портретом Лаврова

Псковские десантники, находящиеся в зоне спецоперации, обзавелись шевронами с портретом главы российского МИД Сергея Лаврова. Фото: социальная сеть ВКонтакте.

Десантники из Пскова, участвующие в специальной военной операции РФ на Украине, носят шевроны с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Фото шеврона, нашитого на военную форму, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии выложили в социальных сетях.

На шевроне, кроме портрета Сергея Лаврова, вышита фраза «Есть такая работа – с дебилами разговаривать». Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующейся в Восточном военном округе, а также псковских 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Тем временем участвующие в СВО на Украине российские десантники получили новый комплекс разведки. Подразделения ВДВ отныне имеют в своем распоряжении новейший разведывательный комплекс «Взор».