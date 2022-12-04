СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Украинские СМИ сообщаю о взрывах в городе Запорожье. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучало в городе Запорожье в субботу 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях 3 декабря 2022. Населению рекомендуется не покидать укрытий

Тем временем российский спецназ уничтожил ангары с техникой ВСУ в ЛНР. В результате атаки произошли возгорание и детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов.

Также сообщалось, что российский разведчик назвал минимальными потери РФ в зоне спецоперации.

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