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НовостиПолитика3 декабря 2022 21:21

СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В части Запорожской области, которая находится под контролем украинского режима, объявлена воздушная тревога
Мария ПАВЛОВА
Украинские СМИ сообщаю о взрывах в городе Запорожье. Фото носит иллюстративный характер.

Украинские СМИ сообщаю о взрывах в городе Запорожье. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучало в городе Запорожье в субботу 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях 3 декабря 2022. Населению рекомендуется не покидать укрытий

Тем временем российский спецназ уничтожил ангары с техникой ВСУ в ЛНР. В результате атаки произошли возгорание и детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов.

Также сообщалось, что российский разведчик назвал минимальными потери РФ в зоне спецоперации.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.