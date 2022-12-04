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НовостиПолитика3 декабря 2022 21:43

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях
Мария ПАВЛОВА
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога вечером в субботу 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, в тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях 3 декабря 2022. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Артемовск и Соледар самыми болезненными участками на Донецком направлении. Киев делает все, чтобы помочь своим военным на этом направлении, отметил украинский лидер.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.