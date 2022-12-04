В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога вечером в субботу 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, в тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях 3 декабря 2022. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Артемовск и Соледар самыми болезненными участками на Донецком направлении. Киев делает все, чтобы помочь своим военным на этом направлении, отметил украинский лидер.

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