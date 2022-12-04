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НовостиВ мире3 декабря 2022 23:56

Thestival: со складов НАТО в Греции на Украину перевозят боеприпасы

Очевидцы рассказали СМИ о 20-25 проехавших к складам и обратно
Мария ПАВЛОВА
Из Греции на Украину везут большую партию боеприпасов НАТО. Фото носит иллюстративный характер.

Из Греции на Украину везут большую партию боеприпасов НАТО. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Александр КОЦ

Со складов НАТО в районе греческой Козани перевозят на Украину крупную партию боеприпасов. Об этом в ночь на среду 4 декабря пишет портал thestival.gr, ссылаясь на очевидцев.

Сообщается, что 20-25 грузовиков проехали к складам и через какое-то время отправились в обратном направлении. Также портал пишет, что греческая полиция подтвердила факт перевозки боеприпасов, не оглашая подробностей.

«Есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину», - говорится в публикации.

Ранее израильский антинацистский фронт «Аллея ангелов» призвал премьера Израиля Нетаньяху сохранять нейтральный статус страны и не поставлять оружие Украине.

Также президент России Владимир Путин призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить поставки оружия Украине, объяснив, что это оттягивает начало мирных переговоров.

Тем временем эксперт Муди рассказал об истощении военных складов по всей Европе из-за помощи Украине.