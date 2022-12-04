В России выделят 600 млн рублей на субсидии для животноводов в 2023 году

В российском правительстве сообщили о новых субсидиях для животноводов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство расширило перечень субсидий и грантов для животноводов и производителей сельскохозяйственной продукции. Об этом в кабинете министров сообщили в субботу 3 декабря.

Сообщается, что в 2023 году будет выделено 600 млн рублей на новый вид субсидий для животноводов. Речь идет о возмещении части затрат на выращивание крупного рогатого скота и производство продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Также дополнительную поддержку получат семейные фермы и сельхозкооперативы, которые нацелены на укрепление материально-технической базы. С 1 января 2023 года смягчаются условия предоставления грантов для этих категорий аграриев.

Ранее сообщалось, что 530 тысяч россиян переселят в новое жилье «из трущоб» к 2024 году. Подробности здесь на KP.RU.

Кроме того, российское правительство расширило и сделало бессрочной программу догазификации (социальной газификации). Это когда в газифицированных населенных пунктах газ до границ участка подводят бесплатно.