Названо место, откуда могли быть отправлены посылки со взрывчаткой для украинских посольств

В Испании назвали возможное место, откуда были отправлены письма со взрывчаткой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Испании назвали предположительное место, откуда были отправлены посылки со взрывчаткой для посольства Украины и ряда других организаций и политиков. Это мог быть город Вальядолид на северо-западе Испании, сообщает в субботу 3 декабря издание El Mundo.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, был ранен один из сотрудников дипмиссии. Сообщалось, что в руках у него взорвалось почтовое отправление, пришедшее на адрес посольства.

Издание сообщает, что подобные отправления были обнаружены в испанской оружейной компании и на одной из авиабаз. Посылки со взрывчаткой были отправлены также в посольство США в Мадриде и на имя премьер-министра Санчеса, они были перехвачены службой безопасности.

Испанские правоохранительные органы устанавливают личность отправителя посылок.

Ранее в МИД Украины сообщили, что посольства в шести странах получили «окровавленные посылки» с глазами животных.

Глава украинского МИД Кулеба в связи с этим заявил о «скоординированной кампании» по запугиванию.