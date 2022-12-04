Эксперт посоветовала россиянам проверять перечисления в Пенсионный фонд, чтобы не лишиться части пенсии

Эксперт рассказала, зачем россиянам нужно проверять добросовестность работодателей по выплатам в пенсионный фонд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проверять размер перечислений в Пенсионный фонд посоветовала россиянам заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Эксперт заявила о необходимости контролировать работодателей, которые должны перечислять положенные взносы за работников. Если работодатель не перечисляет взносы добросовестно, работник может в будущем лишиться части пенсии, объяснила Григорьева.

В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказала, как проверить добросовестность работодателя. Это можно сделать на сайте фондов или в личном кабинете на сайте налоговой инспекции, отметила она. Также за справкой о счете, баллах, стаже и страховщике, у которого находится накопительная часть пенсии, можно обратиться лично в региональное отделение ПФР или в МФЦ или запросить информацию а Госуслугах, добавила Григорьева.

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