Украинская беженка подралась с сотрудниками приюта в Германии из-за удлинителя. Фото: REUTERS

Молодая украинская беженка подралась с сотрудниками приюта в Мюнхене из-за удлинителя. Историю рассказывает издание Bild.

20-летняя беженка, студентка юридического факультета, рассказала изданию, что во время онлайн-семинара она подключила свой ноутбук к электросети при помощи удлинителя. Сотрудники службы безопасности центра размещения беженцев попытались, по утверждению девушки, отобрать у нее провод и гаджеты, из-за чего началась потасовка.

Украинка заявила о легких телесных повреждениях и «душевной травме». Администрация приюта, рассчитанного на 250 беженцев, объяснили изданию, что использование удлинителей запрещено правилами пункта проживания беженцев.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку для ускорения интеграции. На всем готовом украинцы смогут жить только пять недель.

Тем временем украинские беженцы заявили, что недовольны условиями проживания на круизном лайнере Ambition, который зафрахтовало специально для их размещения правительство Шотландии.