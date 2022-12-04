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НовостиПолитика4 декабря 2022 2:55

В Финляндии назвали «ядерные угрозы со стороны России» причиной вступления в НАТО

Глава МИД Финляндии заявил об изменении ситуации с безопасностью в Европе после начала СВО
Мария ПАВЛОВА
В Финляндии назвали основной причиной стремления в НАТО якобы "ядерную угрозу со стороны России".

В Финляндии назвали основной причиной стремления в НАТО якобы "ядерную угрозу со стороны России".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии называют главной причиной стремления вступить в Североатлантический альянс якобы существующую «ядерную угрозу со стороны России». Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», - сказал Хаависто в интервью агентству Kyodo в воскресенье 4 декабря, добавив, что с началом специальной военной операции РФ на Украине «изменилась ситуация с безопасностью в Европе».

Напомним, Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО в мае 2022 года.

Турция выступала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поставив условие – снятие ограничений на поставки оружия, введенные против Турции после закупок российских вооружений, прекращение поддержки «Рабочей партии Курдистана», объявленной ею террористической организацией и экстрадиция курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии.

По состоянию на конец ноября 2022 года протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не одобрили только Венгрия и Турция.