Рогов рассказал о двух сериях взрывов в Запорожье

Рогов сообщил о двух сериях взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 4 декабря. Фото: Александр КОЦ

Две серии взрывов прозвучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом рассказал представитель областной администрации Владимир Рогов.

По словам Рогова, первая серия взрывов началась около 22.57. Об этом чиновник написал в Telegram.

«Как сообщают мне земляки-запорожцы, такого большого количества прилётов и объёмного звука взрывов они ещё не слышали», - написал Владимир Рогов.

По словам чиновника, вторая волна взрывов началась в 00.37. Рогов предположил, что это были РСЗО, целью которых были военная техника и склады боеприпасов, а также расположения украинских националистических формирований.

Ранее сообщалось, что в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Артемовск и Соледар самыми болезненными участками на Донецком направлении. Киев делает все, чтобы помочь своим военным на этом направлении, отметил украинский лидер.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.