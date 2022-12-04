Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины в результате конфликта

Экс-сотрудник ЦРУ прогнозирует потери Украиной территорий в результате конфликта. Фото: REUTERS

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что территория Украины значительно сократится в результате конфлика. Прогноз Рикардса опубликован в Daily Reckoning.

«Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», - считает эксперт.

Рикардс отметил, что ВСУ понесли серьезные потери, а также указал на плохой уровень обучения украинских военнослужащих, из-за чего западная военная помощь не может принести Киеву серьезной пользы. Также эксперт заявил о трудностях в логистике.

Ранее попавшие в плен украинские военнослужащие рассказали РИА Новости, что мобилизованных задействуют в основном на рытье окопов. За весь срок обучения мобилизованные выезжают на полигон один-два раза, подготовка некоторых ограничивается отстреливанием от трех до десяти патронов.

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