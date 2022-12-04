Что произошло в ночь на 4 декабря

Захарова ответила Нуланд на заявления о российских ударах по объектам энергосистемы Украины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Захарова в ответ на заявления Виктории Нуланд о российских ударах по энергосистеме Украины напомнила об ударах по энергосетям других государств, в частности, Югославии, со стороны США и НАТО.

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