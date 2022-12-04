Что произошло в ночь на 4 декабря

Захарова ответила Нуланд на заявления о российских ударах по объектам энергосистемы Украины.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мария Захарова в ответ на заявления Виктории Нуланд о российских ударах по энергосистеме Украины напомнила об ударах по энергосетям других государств, в частности, Югославии, со стороны США и НАТО.
ЕС окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Ограничение цен предполагает переходный период.
Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины в результате конфликта. Экс-советник Рикардс допустил, что Украина превратится в раздробленное государство.
Илон Маск проводит в Twitter опрос о возможности помилования Ассанжа и Сноудена.
Военнопленные солдаты ВСУ рассказали о плохом уровне военной подготовки.
Испанские правоохранительные органы назвали место, откуда могли быть отправлены посылки со взрывчаткой для украинских посольств - город Вальядолид на северо-западе Испании.
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона поддерживать Украину, но уточнил, что США не намерены напрямую вступать в конфликт.
Ирландский политик Макнамара осудил Евросоюз за разжигание украинского конфликта и призвал главу ЕК сменить воинственную риторику в адрес России.
Эксперт Муди рассказал об истощении военных складов по всей Европе из-за помощи Украине.
Псковские десантники в зоне СВО носят шевроны с портретом главы российского МИД Сергей Лаврова.