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НовостиПолитика4 декабря 2022 4:39

Украинские военные рассказали, что их вместо боевой подготовки заставляли рыть окопы

Командование хотело таким образом создать впечатление большого числа позиций, уточнили военнопленные
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинские военные рассказали, что их вместо боевой подготовки заставляли рыть окопы

Украинские военные рассказали, что их вместо боевой подготовки заставляли рыть окопы

Фото: REUTERS

Украинские военнопленные в интервью РИА Новости рассказали, зачем командиры заставляли бойцов рыть большое число окопов, вместо того, чтобы заниматься стрелковой и другой военной подготовкой. Таким способом командование ВСУ надеялось создать впечатление множества позиций и большого количества военных для российской воздушно-космической разведки.

"Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было заметно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы находились – не было никого", - пояснил военнопленный Сергей Грицай, который призванный в рамках мобилизации.

Он также добавил, что эту задачу с таким объяснением давал, в том числе, полковник ВСУ по фамилии Козлов, который приезжал из Конотопа.

Ранее украинский пленный Ульянов рассказал об очень низком уровне подготовки бойцов ВСУ. По словам оказавшегося в плену боевика, в украинской армии очень слабо выстроена работа по подготовке солдат и офицеров.

Также ранее украинский военнопленный рассказал, как в Британии ему выдали сербский “АК-47” и бросили на убой. Без средств связи и наблюдения их отправили воевать против танков и артиллерии ДНР.