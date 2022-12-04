Украинские военные рассказали, что их вместо боевой подготовки заставляли рыть окопы Фото: REUTERS

Украинские военнопленные в интервью РИА Новости рассказали, зачем командиры заставляли бойцов рыть большое число окопов, вместо того, чтобы заниматься стрелковой и другой военной подготовкой. Таким способом командование ВСУ надеялось создать впечатление множества позиций и большого количества военных для российской воздушно-космической разведки.

"Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было заметно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы находились – не было никого", - пояснил военнопленный Сергей Грицай, который призванный в рамках мобилизации.

Он также добавил, что эту задачу с таким объяснением давал, в том числе, полковник ВСУ по фамилии Козлов, который приезжал из Конотопа.

Ранее украинский пленный Ульянов рассказал об очень низком уровне подготовки бойцов ВСУ. По словам оказавшегося в плену боевика, в украинской армии очень слабо выстроена работа по подготовке солдат и офицеров.

Также ранее украинский военнопленный рассказал, как в Британии ему выдали сербский “АК-47” и бросили на убой. Без средств связи и наблюдения их отправили воевать против танков и артиллерии ДНР.