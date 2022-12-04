Зрители CBS возмутились указом Байдена о предотвращении забастовки железнодорожников

Джо Байден Фото: REUTERS

Зрители телеканала CBS возмутились решением президента США Джо Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников.

Как ранее заявил глава Соединенных Штатов, подписание данного закона позволило избежать "катастрофы" в экономике страны. При этом он признал, что проблема с больничными у сотрудников отрасли остается неразрешенной, но дал обещание работать для решения этого вопроса.

“Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать", - отметил читатель под ником Cameron Glynn.

“Когда этот парень что-то подписывает, рабочий человек страдает", - высказал свое мнение Let’s go Brandon.

"Я думал, что Джо и демократы были большими сторонниками профсоюзов", - написал Hanover Fist.

Ранее Джо Байдена и Эммануэля Макрона раскритиковали за ужин стоимостью в полмиллиона долларов, на котором президентам и их гостям подавали мэнских омаров. Шквал критики обрушился на лидеров США и Франции со стороны экологических активистов.