Украинские военные выпустили четыре ракеты из HIMARS по Алчевску в ЛНР Фото: REUTERS

Город Алчевск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских военных, сообщило в Телеграм-канале представительство ЛНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел: 07:05 по населенному пункту Алчевск с использованием РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - уточняется в публикации.

ВСУ постоянно применяют данные системы для обстрела территории ЛНР и ДНР. Жертвами этих ударов становятся, преимущественно, граждане из числа мирного населения. Так, накануне украинские военные выпустили две ракеты по селу Новочервоное, в результате два человека были ранены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.