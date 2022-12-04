Al Mayadeen: Зеленский через “ракетный инцидент” в Польше хотел повторить сценарий Второй мировой войны

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать “ракетный инцидент” в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Об этом написало издание Al Mayadeen.

“Поведение украинского лидера, попытавшегося подтолкнуть НАТО к военному конфликту с Россией, используя „ракетный инцидент“ в качестве предлога, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор и вступлению США во Вторую мировую войну”, - отмечает издание.

Также в публикации отмечается, что из-за осторожности лидеров США и Франции попытка Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с РФ не завершилась успешно. А ракеты, которые упали в Польше, с высокой долей вероятности принадлежали ПВО Украины.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков полагает, что первопричиной текущего положения дел в мире являются действия НАТО и США. Так он прокомментировал резкие заявления представителей Белого дома о том, что ответственность за инцидент с падением ракет в Польше в любом случае будет нести Россия (так как именно она начала проведение специальной военной операции на Украине).

Также ранее обозреватель сайта KP.RU Евгений Умеренков пояснял, кто и зачем допустил падение ракет на территории польши. Эксперт попытался ответить на вопрос, была ли это случайная ошибка или сознательная провокация украинских властей.