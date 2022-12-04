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НовостиПолитика4 декабря 2022 7:43

Читатели Spiegel возмутились критикой Зеленского потолка цен на нефть из России

Ранее украинский лидер назвал введенный потолок цен “слишком комфортным для Москвы”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который ранее назвал введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком комфортным" для Москвы.

При этом многие комментаторы отметили "наглость" украинского лидера и заподозрили его в желании "обанкротить" Европу.

"Я в шоке от наглости Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его", - отметил один из комментаторов.

"Я поражаюсь неблагодарности Зеленского. Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья", - подчеркнул другой пользователь.

Напомним, страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия с 5 декабря 2022 года вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки. Российский президент назвал “завиральными” идеи западных стран по ограничению поставок российского энергоносителя.