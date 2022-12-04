В России выявлено 6598 новых случаев заражений коронавирусом на 4 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 6 598, летальных исходов из-за последствий ковида - на 55. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили журналистам в федеральном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Накануне в РФ зарегистрировали 6 669 случаев заражений и 59 смертей, всего с начала эпидемии - 21 617 601 и 392 231 соответственно. Количество выздоровлений выросло за сутки на 4 589 против 5 132 днем ранее и составило 21 018 980.

Было госпитализировано 722 заболевших против 1 324 днем ранее (сокращение показателя на 45,5%). Количество госпитализаций сократилось в 66 регионах, выросло в 13, в 6шести областях ситуация сохранилась на прежнем уровне.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.